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Международные резервы продолжают сокращаться: что повлияло на динамику

05.03.2021, 18:49
Международные резервы продолжают сокращаться: что повлияло на динамику - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

По состоянию на 1 марта 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Как сообщает пресс-служба НБУ, в феврале резервы уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций НБУ на валютном рынке.

Что повлияло на динамику резервов в феврале

1. Операции по управлению госдолгом.

Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ в феврале составили $456,7 млн. В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составлял $633,9 млн. Также в феврале правительство и НБУ выплатили $213,1 млн (в эквиваленте) в пользу МВФ.

2.Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В начале февраля предложение на валютном рынке превышало спрос, в частности вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами. Это позволило центробанку выкупить в резервы $200 млн. Последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

3. Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $87,5 млн (в эквиваленте).

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Юрий Тарасовский
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НБУ международные резервы золотовалютные резервы
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