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Международные резервы упали ниже $29 млрд. Что повлияло на динамику

05.02.2021, 16:41
Международные резервы упали ниже $29 млрд. Что повлияло на динамику - Фото
Золото (фото - пресс-служба НБУ) Фото: пресс-служба НБУ

В январе международные резервы Украины сократились на 1,1% и составляли на 1 февраля $28,82 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ пояснили, что сокращение в первую произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.

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В то же время интервенции НБУ на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично смягчили влияние платежей по обслуживанию госдолга.

Что влияло на динамику резервов в январе

1. Операции правительства по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга составил $311,4 млн.

2. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке: Нацбанк провел несколько интервенций по продажам (на общую сумму $20 млн) и по покупке ($40 млн) валюты для сглаживания колебаний на валютном рынке.

3. Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $68,7 млн (в эквиваленте).

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

  • 6 января НБУ сообщил, что впервые с сентября 2012 года международные резервы достигли $29,1 млрд.

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Юрий Тарасовский
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