Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума

Впервые с сентября 2012 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте). Такой объем зафиксирован по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, в декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.

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Как отмечается в сообщении регулятора, увеличить международные резервы на $3,8 млрд в кризисный год НБУ удалось "благодаря последовательной политике на валютном рынке".

"Несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мер – объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.

В то же время в 2020 году объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга составил $10,4 млрд грн.

В НБУ подчеркнули, что на увеличение размера международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В октябре 2020 года НБУ обнародовал прогноз динамики объема международных резервов на период 2020-2022 годов.

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Юрий Тарасовский

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