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Что будет с международными резервами к концу года. НБУ ухудшил прогноз

22.10.2020, 17:04
Что будет с международными резервами к концу года. НБУ ухудшил прогноз - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

К концу 2020 году международные резервы Национального банка Украины составят $29,1 млрд. Еще в июле Нацбанк прогнозировал к концу года объем резервов на уровне 29,8 млрд, говорится в презентации к пресс-брифингу по монетарной политике НБУ. 

В 2021 году НБУ прогнозирует объем международных резервов на уровне $29,5 млрд вместо прогнозируемых ранее $32,7 млрд. В 2022 году резервы должны составить $28,8 вместо ранее ожидаемых $32,7 млрд.

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Во время пресс-брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что сотрудничество с МВФ позволит Украине нарастить международные резервы до $29-30 млрд в последующие годы. Шевченко добавил, что НБУ как и прежде ожидает получить транш от МВФ в конце текущего года.

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Александр Мясищев
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