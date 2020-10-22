Что будет с международными резервами к концу года. НБУ ухудшил прогноз

К концу 2020 году международные резервы Национального банка Украины составят $29,1 млрд. Еще в июле Нацбанк прогнозировал к концу года объем резервов на уровне 29,8 млрд, говорится в презентации к пресс-брифингу по монетарной политике НБУ.

В 2021 году НБУ прогнозирует объем международных резервов на уровне $29,5 млрд вместо прогнозируемых ранее $32,7 млрд. В 2022 году резервы должны составить $28,8 вместо ранее ожидаемых $32,7 млрд.

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Во время пресс-брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что сотрудничество с МВФ позволит Украине нарастить международные резервы до $29-30 млрд в последующие годы. Шевченко добавил, что НБУ как и прежде ожидает получить транш от МВФ в конце текущего года.

В середине сентября 2020 года курс доллара на межбанковском валютном рынке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация гривни ускорилась.

В сентябре 2020 года международные резервы Украины сократились сразу на 10%. Тогда сокращение международных резервов было отмечено впервые за последние четыре месяца.

7 октября в НБУ заявили о резком сокращении международных резервов. Это было связано с прохождением через пик долговых выплат.

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Александр Мясищев

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