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Пик долговых выплат. НБУ сообщил о резком сокращении международных резервов

07.10.2020, 12:00
Пик долговых выплат. НБУ сообщил о резком сокращении международных резервов - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Международные резервы Украины сократились на 8,7% и составили $26,5 млрд по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы составляли более $29 млрд. Таким образом, в течение месяца международные резервы сократились на $2,6 млрд.

Сокращение международных резервов в Нацбанке объясняют прохождением через пик долговых выплат по внешним обязательствам.

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Общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга и долга, гарантированного государством, составил $2,6 млрд. Из них $2,1 млрд были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, а $417 млн – на выполнение обязательств перед МВФ. 

В то же время за месяц валютные поступление в пользу правительства составили $445 млн. Из них $119 млн – от размещения гособлигаций.

В сентябре из-за активизации деловой активности спрос на валюту превышал предложение. Чтобы не допустить обесценивание гривни, Нацбанк продал $231,5 млн на межбанке.  

Актуальный размер международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. В Нацбанке считают приемлемым такой показатель для выполнения обязательств Украины и проведения необходимых операций.

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Александр Мясищев
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