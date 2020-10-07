Пик долговых выплат. НБУ сообщил о резком сокращении международных резервов

Международные резервы Украины сократились на 8,7% и составили $26,5 млрд по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы составляли более $29 млрд. Таким образом, в течение месяца международные резервы сократились на $2,6 млрд.

Сокращение международных резервов в Нацбанке объясняют прохождением через пик долговых выплат по внешним обязательствам.

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Общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга и долга, гарантированного государством, составил $2,6 млрд. Из них $2,1 млрд были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, а $417 млн – на выполнение обязательств перед МВФ.

В то же время за месяц валютные поступление в пользу правительства составили $445 млн. Из них $119 млн – от размещения гособлигаций.

В сентябре из-за активизации деловой активности спрос на валюту превышал предложение. Чтобы не допустить обесценивание гривни, Нацбанк продал $231,5 млн на межбанке.

Актуальный размер международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. В Нацбанке считают приемлемым такой показатель для выполнения обязательств Украины и проведения необходимых операций.

В середине сентября курс доллара на межбанковском валютном рынке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация гривни ускорилась.

С 14 сентября Нацбанк вообще не покупает валюту. Крайняя покупка валюты НБУ на межбанке составляла $22,5 млн.

По состоянию на 8.00 7 октября курс доллара упал на четыре копейки и составил 28,36 грн. Евро вырос на восемь копеек и стоил 33,48 грн.

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Александр Мясищев

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