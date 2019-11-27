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Международные резервы с начала года выросли на $600 млн

Международные резервы с начала года выросли на $600 млн
27.11.2019, 11:16

По данным НБУ, золото-валютные резервы составляют $21,4 млрд

Международные валютные резервы Украины с начала года увеличились на $600 млн – до $21,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на отчетность за 9 месяцев 2019 года.

"Международные валютные резервы увеличились на $0,6 млрд, если сравнить с началом года, и на конец сентября 2019 года составляли $21,4 млрд. В то же время в результате укрепления национальной валюты гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии, которые берутся в расчет международных валютных резервов уменьшился на 60,6 млрд грн", - сказано в сообщении НБУ.

  • По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы Украины уменьшились незначительно на 0,2%.
  • 1 октября в НБУ заявили, что увеличат в IV квартале покупку на валюты до $30 млн в день для наращивания международных резервов.

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