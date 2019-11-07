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Международные резервы сократились всего на 0,2% - НБУ

Международные резервы сократились всего на 0,2% - НБУ
07.11.2019, 08:09

По тогам октября международные резервы сохранились на уровне $21,4 млрд

На 1 ноября международные резервы Украины уменьшились незначительно (на 0,2%) и сохранились на уровне $21,4 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что значительные объемы погашений по госдолгу были компенсированы внешними поступлениями от международных партнеров и чистой покупкой валюты Нацбанком на межбанковском рынке.

В НБУ выделяют несколько факторов, повлиявших на динамику резервов в в октябре:

1) обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте $632,3 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $475,5 млн - на ОВГЗ в иностранной валюте; $78 млн - по еврооблигациям, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в размере 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

2) операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило Нацбанку пополнить резервы на $193,9 млн (чистая покупка). В общем операции НБУ по покупке валюты составляли $424,9 млн, в том числе $274,9 млн по единому курсу, а $150 млн - по выбору лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Нацбанк в октяре продал $231 млн по единому курсу.

3) переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $115 млн (в эквиваленте).

В НБУ утверждают, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

  • На 1 октября международные резервы Украины уменьшились на 2,6% и составили $21,4 млрд (в эквиваленте).
  • 1 октября в НБУ заявили, что увеличат в IV квартале покупку на валюты до $30 млн в день для наращивания международных резервов.
  • В сентябре, впервые за три месяца укрепления гривни, украинцы больше продавали валюту, чем покупали. По данным НБУ, население купило $1,34 млрд наличной валюты, а продало - $1,43 млрд.

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НБУ международные резервы
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