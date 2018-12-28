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28.12.2018, 09:25

Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум

Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум

Вчера в резервы поступили деньги, полученные под гарантии Всемирного банка, напоминает НБУ

Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд после поступления вчера, 27 декабря, €349,3 млн кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - отмечает пресс-служба НБУ.

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Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года, сообщает Минфин.

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19 декабря сообщалось, что в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка утвердили выделение Украине финансовой поддержки для продолжения реформ. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $750 млн финансовых гарантий.

Гарантия Всемирного банка будет действовать десять лет и позволит Украине привлечь международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном заимствовании средств с рынка.

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Теги: НБУ, резервы
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