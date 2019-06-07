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07.06.2019, 15:26

Международные резервы Украины в мае сократились на 5,5% - НБУ

Международные резервы Украины в мае сократились на 5,5% - НБУ

В Нацбанке объясняют сокращение международных резервов значительными объемами погашений по госдолгу

На 1 июня 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $19,4 млрд. В мае они уменьшились на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечают в Нацбаке, динамику резервов в течение месяца определяло, во-первых, выполнение обязательств Украины по госдолгу. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в мае было направлено $1,8 млрд.

В частности, $1,28 млрд составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа. Также $446,5 млн выплачено по обязательствам правительства и Нацбанка перед Международным валютным фондом. Остальные средства направлена ​​на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями.

 Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $426,7 млн и финансированием от Всемирного банка на $10 млн.

Кроме того, на динамику резервов влияла и благоприятная ситуация на валютном рынке. В общем, чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $160,6 млн.

В мае предложение валюты было выше спроса прежде всего благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате, Нацбанк купил на межбанке $203,6 млн (из них $171,5 - в форме интервенций по выбору лучшей цены. В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал всего $43 млн в формате интервенции по единому курсу.

Третьим фактом, влиявшим на международные резервы была, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $80,7.

На 1 июня объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Ранее сообщалось, что в апреле международные резервы уменьшились на 0,5% из-за погашений по государственному долгу и достигли $20,5 млрд.

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Теги: ОВГЗ, международные резервы, евроблигации
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