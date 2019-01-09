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09.01.2019, 10:22

Международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

Международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

По данным НБУ, за прошлый год резервы выросли более чем на 10%

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до $20,8 млрд, достигнув пятилетнего максимума, сообщает пресс-служба Национального банка.

Последний раз такой уровень резервов был зафиксирован в октябре 2013 года, отметили в НБУ.

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Увеличить международные резервы удалось благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком избытка валюты на межбанковском рынке, утверждает регулятор.

По данным НБУ, в прошлом году покупка валюты Нацбанком на рынке превысила продажу на $1,4 млрд, а поступления от МВФ, Европейского союза и Всемирного банка составили $2,4 млрд.

Кроме того, в прошлом году Украина привлекла на внешних и внутренних рынках $6,1 млрд, а на погашение госдолга было потрачено $8,1 млрд.

На прирост резервов повлияло также увеличение стоимости финансовых инструментов на $230 млн, утверждает НБУ.

По информации Нацбанка, в декабре международные резервы Украины выросли на $3,1 млрд (на 17,5%) и по состоянию на 1 января 2019 года объем резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта. 

Напомним, 19 декабря совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Украина получила первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд 21 декабря.

8 января МВФ обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой программе. Главный кредитор Украины указал на ряд структурных маяков.

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Теги: МВФ, НБУ, международные резервы
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