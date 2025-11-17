"Меньше, чем мы ожидали". В Раде назвали размер новой программы МВФ

В Киеве начались переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества с Украиной

Фото: Фейсбук Роксоланы Пидласой

МВФ предлагает Украине новую четырехлетнюю программу на 8 миллиардов долларов, решение о запуске которой ожидается в январе 2026 года. Об этом сообщила Роксолана Пидласа, глава Бюджетного комитета Верховной Рады.

"Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ – ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", – подчеркнула парламентарий.

Решение исполнительного совета МВФ о запуске программы ожидается в январе 2026 года. Тогда же Украина должна получить первый транш – так называемый первоначальный платеж (initial disbursement).

Предварительным условием для запуска программы является принятие государственного бюджета на 2026 год в рамках дефицита, согласованного с МВФ.

"Что касается структурных ориентиров, МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности, путем пресечения схем уклонения от уплаты налогов", – подчеркнула Пидласа.