"Меньше, чем мы ожидали". В Раде назвали размер новой программы МВФ
МВФ предлагает Украине новую четырехлетнюю программу на 8 миллиардов долларов, решение о запуске которой ожидается в январе 2026 года. Об этом сообщила Роксолана Пидласа, глава Бюджетного комитета Верховной Рады.
"Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа с МВФ – ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", – подчеркнула парламентарий.
Решение исполнительного совета МВФ о запуске программы ожидается в январе 2026 года. Тогда же Украина должна получить первый транш – так называемый первоначальный платеж (initial disbursement).
Предварительным условием для запуска программы является принятие государственного бюджета на 2026 год в рамках дефицита, согласованного с МВФ.
"Что касается структурных ориентиров, МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности, путем пресечения схем уклонения от уплаты налогов", – подчеркнула Пидласа.
- 17 ноября пресс-служба фонда сообщила LIGA.net, Украина и Международный валютный фонд начали официальные переговоры о новой кредитной программе.
