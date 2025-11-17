"Менше, ніж ми очікували". У Раді назвали розмір нової програми МВФ
МВФ пропонує Україні нову чотирирічну програму на $8 млрд, рішення про запуск якої очікується в січні 2026 року. Про це повідомила Роксолана Підласа, голова Бюджетного комітету Верховної Ради.
"Це менше, ніж ми очікували й аніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, також і репараційного кредиту", – наголосила парламентарка.
Рішення виконавчої ради МВФ щодо запуску програми очікується в січні 2026 року. Тоді ж Україна має отримати перший транш – так звану першу виплату (initial disbursement).
Попередньою умовою для старту програми є ухвалення державного бюджету на 2026 рік у межах дефіциту, погодженого з МВФ.
"Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", – підкреслила Підласа.
- 17 листопада пресслужба фонду повідомила LIGA.net, Україна і Міжнародний валютний фонд розпочали офіційні переговори про нову кредитну програму.
