"Менше, ніж ми очікували". У Раді назвали розмір нової програми МВФ

У Києва розпочалися переговори з МВФ про нову програму співпраці з Україною

Фото: Фейсбук Роксолани Підласої

МВФ пропонує Україні нову чотирирічну програму на $8 млрд, рішення про запуск якої очікується в січні 2026 року. Про це повідомила Роксолана Підласа, голова Бюджетного комітету Верховної Ради.

"Це менше, ніж ми очікували й аніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, також і репараційного кредиту", – наголосила парламентарка.

Рішення виконавчої ради МВФ щодо запуску програми очікується в січні 2026 року. Тоді ж Україна має отримати перший транш – так звану першу виплату (initial disbursement).

Попередньою умовою для старту програми є ухвалення державного бюджету на 2026 рік у межах дефіциту, погодженого з МВФ.

"Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", – підкреслила Підласа.