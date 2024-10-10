Мешает только геополитическая напряженность: ВТО повысила прогноз роста мировой торговли

По данным ВТО, Украина в первом полугодии увеличила экспорт товаров, но снизила импорт услуг

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Глобальная торговля товарами вырастет на 2,7% в 2024 году, после спада на 1,1% в 2023 году. Об этом говорится в глобальном торговом прогнозе Всемирной торговой организации.

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Экономисты ВТО отмечают, что мировая торговля товарами пошла вверх в первой половине 2024 года на 2,3% в годовом исчислении, за которым должно последовать дальнейший умеренный рост до конца года, и рост на 3% в 2025 году.

В предыдущем прогнозе, опубликованном в апреле, ВТО прогнозировала рост мировой торговли на 2,6% в годовом выражении в 2024 году и на 3,3% в 2025 году.

Источник: ВТО

Развитие торговли стимулируется замедлением инфляции в развитых экономиках, что позволяет центральным банкам снижать процентные ставки. Более низкая инфляция должна повысить реальные доходы домохозяйств и увеличить потребительские расходы, в то время как более низкие процентные ставки должны повысить инвестиционные расходы компаний, указывают в ВТО.

В отчете отмечается наращивание темпов торговли услугами, которые по динамике опережают темпы восстановления торговли товарами. Только в первом квартале 2024 года зафиксирован рост 8% стоимости торговли коммерческими услугами в годовом исчислении.

Основным риском для развития торговли остается геополитическая напряженность, особенно потенциальная эскалация региональных конфликтов, таких как на Ближнем Востоке.

По данным ВТО, Украина в первом полугодии увеличили экспорт товаров на 1% в годовом выражении, импорт вырос на 9%.

Торговля товарами в первой половине 2024. (Источник ВТО) года. Избранные страны

Украинский экспорт услуг увеличился на 6% за отчетный период, импорт услуг в Украину упал на 16%.