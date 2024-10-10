Заважає лише геополітична напруженість: СОТ підвищила прогноз зростання світової торгівлі
Глобальна торгівля товарами зросте на 2,7% у 2024 році, після падіння на 1,1% у 2023 році. Про це йдеться у глобальному торговому прогнозі Світової організації торгівлі.
Економісти СОТ зазначають, що світова торгівля товарами пішла вгору в першій половині 2024 року на 2,3% у річному обчисленні, за яким має бути подальше помірне зростання до кінця року, і зростання на 3% у 2025 році.
У попередньому прогнозі, опублікованому у квітні, СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 2,6% у річному вираженні у 2024 році та на 3,3% у 2025 році.
Розвиток торгівлі стимулюється сповільненням інфляції у розвинених економіках, що дозволяє центральним банкам знижувати відсоткові ставки. Нижча інфляція має підвищити реальні доходи домогосподарств і збільшити споживчі витрати, тоді як нижчі відсоткові ставки мають підвищити інвестиційні витрати компаній, зазначають у СОТ.
У звіті наголошується, що нарощування темпів торгівлі послугами за динамікою випереджають темпи відновлення торгівлі товарами. Лише у першому кварталі 2024 року зафіксовано зростання на 8% вартості торгівлі комерційними послугами у річному обчисленні.
Основним ризиком розвитку торгівлі залишається геополітична напруженість, особливо потенційна ескалація регіональних конфліктів, таких як на Близькому Сході.
За даними СОТ, Україна у першому півріччі збільшила експорт товарів на 1% у річному вираженні, імпорт зріс на 9%.
Український експорт послуг зріс на 6% за звітний період, імпорт послуг в Україну впав на 16%.
- У вересні кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну зменшилася до дворічного мінімуму: причини.
- За 9 місяців 2024 року товарообіг України перевищив $80 млрд. Зростають обсяги імпорту.
- 9 жовтня Lloyd's прогнозував, що світова економіка втратить $14,5 трлн через геополітичні конфлікти.