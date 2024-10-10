Заважає лише геополітична напруженість: СОТ підвищила прогноз зростання світової торгівлі

За даними СОТ, Україна у першому півріччі збільшила експорт товарів, але знизила імпорт послуг

Фото: depositphotos.com

Глобальна торгівля товарами зросте на 2,7% у 2024 році, після падіння на 1,1% у 2023 році. Про це йдеться у глобальному торговому прогнозі Світової організації торгівлі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Економісти СОТ зазначають, що світова торгівля товарами пішла вгору в першій половині 2024 року на 2,3% у річному обчисленні, за яким має бути подальше помірне зростання до кінця року, і зростання на 3% у 2025 році.

У попередньому прогнозі, опублікованому у квітні, СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 2,6% у річному вираженні у 2024 році та на 3,3% у 2025 році.

Джерело: СОТ

Розвиток торгівлі стимулюється сповільненням інфляції у розвинених економіках, що дозволяє центральним банкам знижувати відсоткові ставки. Нижча інфляція має підвищити реальні доходи домогосподарств і збільшити споживчі витрати, тоді як нижчі відсоткові ставки мають підвищити інвестиційні витрати компаній, зазначають у СОТ.

У звіті наголошується, що нарощування темпів торгівлі послугами за динамікою випереджають темпи відновлення торгівлі товарами. Лише у першому кварталі 2024 року зафіксовано зростання на 8% вартості торгівлі комерційними послугами у річному обчисленні.

Основним ризиком розвитку торгівлі залишається геополітична напруженість, особливо потенційна ескалація регіональних конфліктів, таких як на Близькому Сході.

За даними СОТ, Україна у першому півріччі збільшила експорт товарів на 1% у річному вираженні, імпорт зріс на 9%.

Торгівля товарами у першій половині 2024. (Джерело СОТ) року. Вибрані країни

Український експорт послуг зріс на 6% за звітний період, імпорт послуг в Україну впав на 16%.