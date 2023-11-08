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Местные власти отбили попытку принудительного взыскания старых долгов времен Януковича

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 15:36
Местные власти отбили попытку принудительного взыскания старых долгов времен Януковича - Фото
Фото: Роксолана Пидласа / Facebook

Органы местного самоуправления добились уступок от Верховной Рады в проекте бюджета по старым долгам 2009-2014 годов. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа из Слуги народа.

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В те годы местные бюджеты были вынуждены получать беспроцентные среднесрочные ссуды с единого казначейского счета из-за просчетов Министерства финансов в планировании доходной базы, чтобы не допустить задолженности по выплате заработных плат, закупкам медикаментов, приобретению материалов, обеспечению продуктов питания, оплате коммунальных услуг и т.д.

Так образовался долг в размере около 9 млрд грн.

Кабинет министров в проекте бюджета на 2024 год предложил принудительно взыскать задолженность со свободных остатков средств местных бюджетов на конец 2023 года.

Ассоциация городов Украины выступила против. Ее исполнительный директор Александр Слобожан объяснил позицию так:

→ эти долги возникли по вине не органов местного самоуправления, а тогдашнего Минфина;
→ деньги шли на зарплаты бюджетников;
→ в 2014 году Минфину поручили списать долги, а он этого не сделал.

В среду, 8 ноября, Пидласа заявила, что спорную статью перепишут.

Теперь она будет обязывать Кабинет министров разработать механизм и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по списанию задолженности по среднесрочным ссудам и беспроцентным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2009-2014 годах.

Андрей Водяный
МинфинРоксолана Пидласаместная властьбюджет-2024
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