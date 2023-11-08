Місцева влада відбила спробу примусового стягнення старих боргів часів Януковича

Органи місцевого самоврядування добились поступок від Верховної Ради у проєкті бюджету за старими боргами 2009-2014 років. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зі Слуги народу.

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У ті роки місцеві бюджети були змушені отримувати безпроцентні середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку через прорахунки Міністерства фінансів у плануванні дохідної бази, щоб не допустити заборгованості з виплати заробітних плат, закупівлі медикаментів, придбання матеріалів, забезпечення харчових продуктів, оплати комунальних послуг тощо.

Так утворився борг в розмірі близько 9 млрд грн.

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2024 рік запропонував примусово стягнути заборгованість з вільних залишків коштів місцевих бюджетів на кінець 2023 року.

Асоціація міст України виступила проти. Її виконавчий директор Олександр Слобожан пояснив позицію так:

→ ці борги виникли з вини не органів місцевого самоврядування, а тодішнього Мінфіну;

→ гроші йшли на зарплати бюджетників;

→ у 2014 році Мінфіну доручили списати борги, а він цього не зробив.

У середу, 8 листопада, Підласа заявила, що спірну статтю перепишуть.

Тепер вона зобов'язуватиме Кабінет міністрів розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.