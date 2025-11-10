Кабмін запустив пілотний проєкт персональної підтримки ветеранів після реабілітації

Мінветеранів створює систему персоналізованої підтримки для повернення захисників до повноцінного життя

Фото: Роман Тищенко / Liga.net

Кабмін схвалив експериментальний проєкт з абілітації ветеранів, який допоможе їм адаптуватися до цивільного життя після завершення реабілітації. Програма охоплює не лише медичну підтримку, а й навчання самостійності, психологічну допомогу та соціальну інтеграцію. Про це повідомляє Мінветеранів.

Головна ідея – забезпечити захисників персоналізованою підтримкою саме на тому етапі, коли базова реабілітація вже завершена, але людина ще не готова повністю повернутися до звичного ритму життя.

Пілотний проєкт передбачає кілька ключових напрямів підтримки. Серед них – постреабілітаційна допомога для забезпечення стійкого відновлення після основного курсу лікування.

Програма включає навчання навичок самообслуговування та основ догляду за собою. Ветерани зможуть отримати консультації щодо адаптації житла, транспортних засобів та робочих місць під їхні потреби.

До пакета входитиме комплекс обов'язкових послуг, який отримає кожен учасник програми. Це підготовка індивідуального плану з посилення спроможностей з урахуванням особистих потреб, допомога реабілітолога та навчання навичок самообслуговування. Обов'язковою частиною програми є психологічна допомога.

"Після поранення ветерани та ветеранки можуть зустрічатись не лише з фізичними наслідками поранень, а й із психологічними викликами, зміною звичного способу життя та необхідністю адаптації до цивільного середовища", – зазначили у міністерстві.

Варіативні послуги надаватимуться залежно від індивідуальних потреб. Вони можуть включати консультації лікаря-дієтолога, допомогу терапевта мови та мовлення, діагностику та лікування розладів сну.