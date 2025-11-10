Кабмин запустил пилотный проект персональной поддержки ветеранов после реабилитации
Кабмин одобрил пилотный проект по реабилитации ветеранов, который поможет им адаптироваться к гражданской жизни после завершения реабилитации. Программа охватывает не только медицинскую поддержку, но и обучение самостоятельности, психологическую помощь и социальную интеграцию. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.
Главная идея заключается в том, чтобы обеспечить защитникам персонализированную поддержку именно на том этапе, когда базовое восстановление уже завершено, но человек еще не готов полностью вернуться к привычному ритму жизни.
Пилотный проект предусматривает несколько ключевых направлений поддержки. Среди них – постреабилитационная помощь для обеспечения устойчивого восстановления после основного курса лечения.
Программа включает обучение навыкам самообслуживания и основам ухода за собой. Ветераны смогут получить консультации по адаптации жилья, транспортных средств и рабочих мест под свои потребности.
В пакет войдут комплекс обязательных услуг, которые получит каждый участник программы. Это разработка индивидуального плана по укреплению потенциала с учетом личных потребностей, помощь реабилитолога и обучение навыкам самообслуживания. Обязательной частью программы является психологическая помощь.
"После ранения ветераны и ветеранки могут сталкиваться не только с физическими последствиями травм, но и с психологическими проблемами, изменением привычного образа жизни и необходимостью адаптации к гражданской среде", – отметили в министерстве.
Дополнительные услуги будут предоставляться в зависимости от индивидуальных потребностей. Они могут включать консультации врача-диетолога, помощь логопеда, диагностику и лечение расстройств сна.
- 3 ноября Кабмин запустил экспериментальный проект, что предусматривает двойную компенсацию работодателям за найм ветеранов.
Комментарии (0)