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Миллениалы сосредоточились на выплате долгов и накоплении сбережений – WSJ

27.11.2020, 12:11
Миллениалы сосредоточились на выплате долгов и накоплении сбережений – WSJ - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

У поколения Y падает доверие к фондовому рынку: миллениалы в большинстве сосредоточились на выплате долгов и накоплении сбережений. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Многие миллениалы, пережившие два неприятных "медвежьих рынка" в первые годы своей трудовой жизни, упускают часть прибыли от роста, в результате которого промышленный индекс Dow Jones достиг 30 000", – пишет газета.

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Как отмечает WSJ, ссылаясь на данные  Федерального резервного банка Сент-Луиса, сейчас у половины миллениалов есть инвестиции. Такая же доля была среди предыдущего поколения X, когда они были молодыми. Но общая стоимость активов поколения X тогда была на треть больше, чем сейчас у миллениалов.

По данным опроса аналитической компании Gallup, после кризиса 2008 года число американцев, владеющих акциями, снизилось с 62% в 2001-2008 годов до 55% в июне 2020 года.

Издание отмечает, что для миллениалов 2020 год показал преимущества наличия "подушки безопасности" в виде сбережений в сравнении с инвестициями.

28-летняя графический дизайнер Элизабет Брозек, которая потеряла работу из-за корнакризиса, в комментарии изданию сказала, что отложила свой финансовый план. "Сейчас я не планирую инвестировать", – сказала она. По словам Элизабет, она отдала приоритет выплате кредитов.

"Рынок сейчас как казино. Моя финансовая безопасность не привязана к ценным бумагам. Меня больше беспокоит экономика, чем рынок", – отметил 39-летний маркетолог Дэвид Хилл.

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Юрий Тарасовский
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