Миллиардер Чарли Мангер, который был правой рукой Уоррена Баффета, умер в возрасте 99 лет

Berkshire Hathaway сообщила о смерти своего топ-менеджера, который в течение 45 лет был вторым человеком в компании

Мангер (слева) с Баффетом в 2010 году (Фото: EPA / HAN MEI)

Во вторник, 28 ноября, в США в возрасте 99 лет скончался топ-менеджер холдинговой компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер. Об этом говорится на сайте компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Мангер был заместителем председателя совета директоров Berkshire Hathaway в течение 45 лет.

До своего столетия он не дожил чуть больше месяца – он родился 1 января 1924 года.

"Berkshire Hathaway не смогла бы добиться своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли", — прокомментировал смерть своего товарища гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

По состоянию на конец ноября 2023 года Forbes оценивал состояние Мангера в $2,6 млрд.

"Я не обращаю особого внимания на макроэкономические тенденции, как и на погоду. Я просто стараюсь инвестировать любой капитал, который у меня есть, как можно лучше и принимать результаты по мере их поступления. Я просто использую любые возможности и надеюсь, что получу свою долю", — говорил Чарли Мангер в 2022 году в одном из интервью перед 99-м днем рождения.

Кроме того, что Мангер входил в совет директоров Berkshire, он также был топ-менеджером медиахолдинга Daily Journal Corp. и сети магазинов Costco.