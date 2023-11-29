Миллиардер Чарли Мангер, который был правой рукой Уоррена Баффета, умер в возрасте 99 лет
Во вторник, 28 ноября, в США в возрасте 99 лет скончался топ-менеджер холдинговой компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер. Об этом говорится на сайте компании.
Мангер был заместителем председателя совета директоров Berkshire Hathaway в течение 45 лет.
До своего столетия он не дожил чуть больше месяца – он родился 1 января 1924 года.
"Berkshire Hathaway не смогла бы добиться своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли", — прокомментировал смерть своего товарища гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.
По состоянию на конец ноября 2023 года Forbes оценивал состояние Мангера в $2,6 млрд.
"Я не обращаю особого внимания на макроэкономические тенденции, как и на погоду. Я просто стараюсь инвестировать любой капитал, который у меня есть, как можно лучше и принимать результаты по мере их поступления. Я просто использую любые возможности и надеюсь, что получу свою долю", — говорил Чарли Мангер в 2022 году в одном из интервью перед 99-м днем рождения.
Кроме того, что Мангер входил в совет директоров Berkshire, он также был топ-менеджером медиахолдинга Daily Journal Corp. и сети магазинов Costco.
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