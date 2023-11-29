Мільярдер Чарлі Мангер, який був правою рукою Воррена Баффета, помер у віці 99 років

Berkshire Hathaway повідомила про смерть свого топменеджера, який протягом 45 років був другою людиною в компанії

Мангер (ліворуч) з Баффетом у 2010 році (Фото: EPA / HAN MEI)

У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер топменеджер холдингової компанії Berkshire Hathaway Чарлі Мангер. Про це йдеться на сайті компанії.

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Мангер був заступником голови ради директорів Berkshire Hathaway протягом 45 років.

До свого сторіччя він не дожив трохи більше ніж місяць – він народився 1 січня 1924 року.

"Berkshire Hathaway не змогла б досягти свого нинішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі", – прокоментував смерть свого товариша гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет.

Станом на кінець листопада 2023 року Forbes оцінював статки Мангера у $2,6 млрд.

"Я не звертаю особливу увагу на макроекономічні тенденції, як і на погоду. Я просто намагаюся інвестувати будь-який капітал, який у мене є, якнайкраще та ухвалювати результати в міру їх надходження. Я просто використовую будь-які можливості й сподіваюся, що отримаю свою частку", — казав Чарлі Мангер у 2022 році в одному з інтерв'ю перед 99-м днем народження.

Крім того, що Мангер входив до ради директорів Berkshire, він також був топменеджером медіахолдингу Daily Journal Corp. та мережі магазинів Costco.