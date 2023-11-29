Мільярдер Чарлі Мангер, який був правою рукою Воррена Баффета, помер у віці 99 років
У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер топменеджер холдингової компанії Berkshire Hathaway Чарлі Мангер. Про це йдеться на сайті компанії.
Мангер був заступником голови ради директорів Berkshire Hathaway протягом 45 років.
До свого сторіччя він не дожив трохи більше ніж місяць – він народився 1 січня 1924 року.
"Berkshire Hathaway не змогла б досягти свого нинішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі", – прокоментував смерть свого товариша гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет.
Станом на кінець листопада 2023 року Forbes оцінював статки Мангера у $2,6 млрд.
"Я не звертаю особливу увагу на макроекономічні тенденції, як і на погоду. Я просто намагаюся інвестувати будь-який капітал, який у мене є, якнайкраще та ухвалювати результати в міру їх надходження. Я просто використовую будь-які можливості й сподіваюся, що отримаю свою частку", — казав Чарлі Мангер у 2022 році в одному з інтерв'ю перед 99-м днем народження.
Крім того, що Мангер входив до ради директорів Berkshire, він також був топменеджером медіахолдингу Daily Journal Corp. та мережі магазинів Costco.
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