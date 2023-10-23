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Миллиардеров хотят обложить глобальным налогом: что предлагают в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 13:19
Миллиардеров хотят обложить глобальным налогом: что предлагают в ЕС - Фото
Калькулятор - налог (pixabay.com)

Налоговая обсерватория ЕС заявила, что правительства должны открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты налогов, введя глобальный минимальный налог на миллиардеров, который может собирать $250 млрд ежегодно, пишет Reuters со ссылкой на заявление Налоговой обсерватории ЕС.

По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, в случае взыскания эта сумма эквивалентна лишь 2% почти от $13 трлн, которыми владеют 2700 миллиардеров во всем мире.

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В настоящее время эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики со скромным достатком, говорится в отчете группы об уклонении от налогов за 2024 год.

Это объясняется тем, что они могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль.

"На наш взгляд, это трудно оправдать, потому что это может поддержать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогов", – заявил директор Налоговой обсерватории Габриэль Цукман.

Обсерватория подсчитала, что личный налог миллиардеров составляет около 0,5%, а во Франции равен нулю.

Растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к богатейшим гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения и огромными потребностями в финансировании.

Бюджет президента США Джо Байдена на 2024 год включал планы по минимальному налогу в 25% на 0,01% самых богатых, но это предложение было отклонено из-за законодателей, озабоченных угрозами прекращения работы правительства и приближением сроков финансирования.

Хотя скоординированный международный толчок к налогообложению миллиардеров может занять годы, Обсерватория указала пример успеха правительств во всем, кроме прекращения банковской тайны и уменьшения возможностей транснациональных корпораций перемещать доходы в страны с низкими налогами.

Отмечается, что запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах уменьшил количество доходов, хранящихся в оффшорных налоговых гаванях, в три раза. Соглашение 2021 между 140 странами ограничило возможности транснациональных корпораций уменьшать налоги, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогообложения, установив глобальную минимальную ставку корпоративного налогообложения со следующего года в 15%.

"Логическим следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям", – говорит Зукман.

Наталия Софиенко
налог на миллиардеровНалоговая обсерватория ЕС

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