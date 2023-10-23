Мільярдерів хочуть обкласти глобальним податком: що пропонують у ЄС

Податкова обсерваторія ЄС заявила, що уряди мають відкрити новий фронт у міжнародній боротьбі з ухиленням від сплати податків, запровадивши глобальний мінімальний податок на мільярдерів, який може збирати $250 млрд щорічно, пише Reuters з посиланням на заяву Податкової обсерваторії ЄС.

За даними дослідницької групи Паризької школи економіки, у разі стягнення ця сума еквівалентна лише 2% від майже $13 трлн, якими володіють 2700 мільярдерів у всьому світі.

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Наразі ефективний особистий податок мільярдерів часто набагато менший, ніж той, який платять інші платники податків зі скромнішим достатком, йдеться у звіті групи про ухилення від податків за 2024 рік.

Це пояснюється тим, що вони можуть зберігати статки в підставних компаніях, захищаючи їх від податку на прибуток.

"На наш погляд, це важко виправдати, тому що це може підтримати стійкість податкових систем і соціальну прийнятність податків", – заявив директор Податкової обсерваторії Габріель Цукман.

Обсерваторія підрахувала, що особистий податок мільярдерів у США становить близько 0,5%, а у Франції дорівнює нулю.

Збільшувана нерівність у багатстві в деяких країнах викликає заклики до найбагатших громадян нести більший податковий тягар, оскільки державні фінанси намагаються впоратися зі старінням населення та величезними потребами у фінансуванні.

Бюджет президента США Джо Байдена на 2024 рік включав плани щодо мінімального податку у 25% на 0,01% найбагатших, але ця пропозиція була відхилена через законодавців, стурбованих погрозами припинення роботи уряду та наближенням термінів фінансування.

Хоча скоординований міжнародний поштовх до оподаткування мільярдерів може зайняти роки, Обсерваторія вказала на приклад успіху урядів у всьому, окрім припинення банківської таємниці та зменшення можливостей транснаціональних корпорацій переміщувати прибутки в країни з низькими податками.

Зазначається, що запуск у 2018 році автоматичного обміну інформацією про рахунки зменшив кількість статків, що зберігаються в офшорних податкових гаванях, утричі. Угода 2021 року між 140 країнами обмежила можливості транснаціональних корпорацій зменшувати податки, реєструючи прибуток у країнах з низьким рівнем оподаткування, встановивши глобальну мінімальну ставку корпоративного оподаткування з наступного року в 15%.

"Логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не лише до транснаціональних компаній", — говорить Зукман.