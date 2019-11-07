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Что будет с ценами. Милованов озвучил прогноз до 2022 года

Что будет с ценами. Милованов озвучил прогноз до 2022 года
07.11.2019, 12:49

В министерстве ожидают постепенное снижение индекса потребительских цен

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства подготовило два сценария по инфляции на 2021-2022 годы. Об этом в Facebook написал министр экономики Тимофей Милованов.

По базовому прогнозу инфляция ожидается в 2020 году на уровне 5,5%, в 2021 году - 5,3%, в 2022 году - 5,1%.

Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу: 5,8% в 2020 году, 5,0% в 2021 и 2022 годах.

По словам Милованова, разница между базовым и оптимистическим прогнозам обусловлена уровнем инвестиций в экономике. "В оптимистическом сценарии 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральным рынком земли и приватизацией) ", - написал министр.

Он также отметил, что при оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. "Из-за увеличения активности из-за инвестиции", - объяснил Милованов.

При этом в 2021-2022 годах инфляция будет немного ниже (на 0,3% и 0,1% соответственно, что будет связано с "увеличением производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции".

  • Ранее в Минэкономики дали два прогноза по росту ВВП: согласно первому экономика Украины вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.

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инфляция Миэкономики
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