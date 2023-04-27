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Минфин хочет вернуть довоенную процедуру изменений в бюджет: это защита от популизма

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:28
Минфин хочет вернуть довоенную процедуру изменений в бюджет: это защита от популизма - Фото
Фото: Минфин / Facebook

Министерство финансов настаивает на возвращении довоенного порядка внесения изменений в государственный бюджет Украины. Об этом сказал министр Сергей Марченко в интервью Интерфаксу-Украина.

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Он пояснил, что речь идет о возобновлении действия статьи 52 Бюджетного кодекса, которую приостановили на время военного положения. Без нее существуют "чрезвычайно высокие риски" принятия популистических и непросчитанных решений в Верховной Раде.

"Должны ее восстановить, потому что ситуация с бюджетом должна быть под контролем. Именно правительство, Минфин, должно понимать последствия любых решений, должны их правильно оценивать и дальше двигать", – сказал Марченко.

Комментируя принятый в Раде закон о возврате доплат 30 000 грн военным и ограничении выплаты госслужащим в размере 67 000 грн в месяц, министр отметил, что "так называемое возвращение выплат – это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми".

  • Возобновление действия статьи 52 Бюджетного кодекса является одним из 19 структурных маяков программы расширенного финансирования из МВФ. Согласованный в рамках программы срок его выполнения – до конца мая.
Андрій Водяний
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бюджет-2023 Минфин сергей марченко
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