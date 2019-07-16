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16.07.2019, 18:22

Минфин одолжил на внутреннем рынке рекордную сумму денег

Минфин одолжил на внутреннем рынке рекордную сумму денег

Министерство финансов разместило гособлигаций на 33,3 млрд грн

Министерство финансов разместило 16 июля облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 33,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривень в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.

Министр финансов Оксана Маркарова у себя в Facebook назвала это крупнейшим размещением года.

Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:

  • по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных пункта);
  • по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп);
  • по 1-летними ОВГЗ в гривне - 17,74% (снижение на 26 бп);
  • по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20 бп);
  • по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп);
  • по 2-летним ОВГЗ в долларах США - 7% (снижение на 50 бп).

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Напомним, что 11 июля Минфин одолжил на внутреннем рынке 6,5 млрд грн.

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Теги: ОВГЗ, размещение овгз
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