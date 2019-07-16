Минфин одолжил на внутреннем рынке рекордную сумму денег

Министерство финансов разместило 16 июля облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 33,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривень в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.
Министр финансов Оксана Маркарова у себя в Facebook назвала это крупнейшим размещением года.
Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:
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Напомним, что 11 июля Минфин одолжил на внутреннем рынке 6,5 млрд грн.