Минфин одолжил на внутреннем рынке рекордную сумму денег

Министерство финансов разместило 16 июля облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 33,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривень в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.

Министр финансов Оксана Маркарова у себя в Facebook назвала это крупнейшим размещением года.

Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:

по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных пункта);

по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп);

по 1-летними ОВГЗ в гривне - 17,74% (снижение на 26 бп);

по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20 бп);

по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп);

по 2-летним ОВГЗ в долларах США - 7% (снижение на 50 бп).

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Напомним, что 11 июля Минфин одолжил на внутреннем рынке 6,5 млрд грн.