Минфин отчитался об исполнении бюджета в январе: помогло западное финансирование

Украина благодаря международной финансовой помощи смогла привлечь в январе больше денег, чем потратила. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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По оперативным данным Государственной казначейской службы, за прошедший месяц в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд грн, из которых треть, или 36,6 млрд грн, составила грантовая помощь от западных партнеров.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 183,6 млрд грн.

Государственный бюджет выполнен с дефицитом 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд – 78,9 млрд грн (при плане 158,6 млрд грн).

Его удалось покрыть с лихвой за счет государственных заимствований. От размещения облигаций внутреннего государственного займа в бюджет поступило 41,4 млрд грн, а из внешних источников – 118,7 млрд грн (3 млрд евро) макрофинансовой помощи Евросоюза.

Платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн, платежи по обслуживанию – 0,6 млрд грн.

Доходы государственного бюджета на 2023 год запланированы в размере 1,3 трлн грн, расходы – 2,6 трлн.

Андрій Водяний

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