UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин отчитался об исполнении бюджета в январе: помогло западное финансирование

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 10:09
Минфин отчитался об исполнении бюджета в январе: помогло западное финансирование - Фото
Фото: Unsplash

Украина благодаря международной финансовой помощи смогла привлечь в январе больше денег, чем потратила. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за прошедший месяц в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд грн, из которых треть, или 36,6 млрд грн, составила грантовая помощь от западных партнеров.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 183,6 млрд грн.

Государственный бюджет выполнен с дефицитом 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд – 78,9 млрд грн (при плане 158,6 млрд грн).

Его удалось покрыть с лихвой за счет государственных заимствований. От размещения облигаций внутреннего государственного займа в бюджет поступило 41,4 млрд грн, а из внешних источников – 118,7 млрд грн (3 млрд евро) макрофинансовой помощи Евросоюза.

Платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн, платежи по обслуживанию – 0,6 млрд грн.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 