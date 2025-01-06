Минфин отложил на два месяца переход на новую форму фискальных чеков

У бизнеса было мало времени для перепрограммирования ПРРО/РРО на новые чеки

Иллюстрация: Минфин/Facebook

Министерство финансов продлило до 1 марта 2025 года переходный период введения новой формы и содержания чеков для РРО и ПРРО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

До этого срока разрешено формировать чеки по старой форме. При этом предприятия могут ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты, но это не обязательно.

"Приказы, которыми введены новые требования и продлен срок переходного периода, готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальном издании", — говорится в сообщении министерства.

Минфин не указывает причины переноса даты перехода на новые чеки. Но это может быть связано с недостаточным временем адаптации бизнеса к нововведениям, о чем сообщала ранее член комитета парламента по финансам и налогам Нина Южанина.

"Бизнесу давали одну неделю до нового года для перепрограммирования почти 1 миллиона кассовых аппаратов – в противном случае всех ожидали огромные штрафы", — написала Южанина в соцсетях.

Чеки новой формы должны были появиться с 1 января 2025 года, согласно соответствующему приказу Минфина от 22 ноября 2024 года.

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