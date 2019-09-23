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Минфин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое

Минфин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое
23.09.2019, 12:54

В следующем году прожиточный минимум может вырасти до 4500 грн

Министерство финансов планирует почти вдвое увеличить прожиточный минимум. Об этом сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, на сегодня прожиточный минимум составляет 2227 грн, но уже в 2020 году он может вырасти до 4500 грн.

"Госпожа Маркарова (министр финансов – Ред.) сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель (прожиточный минимум – Ред.) вырос почти вдвое. Премьер (Алексей Гончарук – Ред.) поставил амбициозную задачу - увеличить до 4500 грн", - заявила Верещук.

  • Представляя в Верховной Раде, 20 сентября, проект закон о государственном бюджете Оксана Маркарова сообщила о планах пересмотреть прожиточный минимум до реальных показателей.
  • 15 сентября Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год. Предусмотрено, что доходная часть госбюджета составит 1,08 трлн грн, а сумма расходов – 1,17 трлн. Госбюджет на 2019 год предусматривал 1,03 трлн грн дохода и 1,1 трлн грн расходов.
  • Под госбюджет-2020 Кабмин впервые за долгое время не планирует менять Налоговый кодекс.
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