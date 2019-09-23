Минфин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое

Министерство финансов планирует почти вдвое увеличить прожиточный минимум. Об этом сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, на сегодня прожиточный минимум составляет 2227 грн, но уже в 2020 году он может вырасти до 4500 грн.

"Госпожа Маркарова (министр финансов – Ред.) сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель (прожиточный минимум – Ред.) вырос почти вдвое. Премьер (Алексей Гончарук – Ред.) поставил амбициозную задачу - увеличить до 4500 грн", - заявила Верещук.