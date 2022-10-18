Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 18,5% годовых

Министерство финансов во вторник, 18 октября, провело успешный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором удалось привлечь сразу 17,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Больше всего денег принесли не военные облигации, а доразмещения двух "довоенных" выпусков:

→ $294,7 млн – под 4,25% на пять месяцев;

→ 1,92 млрд грн – под 18,5% на 16 месяцев.

Ставка 18,5% – самая высокая с начала полномасштабной войны.

Также министерство продало шестимесячные военные облигации под 12% на 22 млн грн, семимесячные под 14,0% на 3,72 млрд грн, годовые под 14% на 139 млн грн и полуторагодовые под 16% на 10 млн грн.

Еще $17 млн удалось привлечь от продажи шестимесячных военных ОВГЗ под 4,25%.

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Андрій Водяний

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