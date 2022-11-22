Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,25% годовых

Министерство финансов во вторник, 22 ноября, повысило ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Министерство продало двухлетние облигации под 19,25%, что позволило привлечь в бюджет 918 млн грн.

Это самая высокая процентная ставка с начала полномасштабной войны.

Также министерство продало шестимесячные военные облигации под 14% на 236 млн грн, годовые под 14,0% на 13 млн грн, 14-месячные под 18,5% на 12 млн грн.

Общая сумма привлеченных денег – 1,18 млрд грн.

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Андрій Водяний

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