Минфин повысил ставки по облигациям в гривне до 19,25% годовых
22.11.2022, 17:41
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов во вторник, 22 ноября, повысило ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Об этом сообщила пресс-служба министерства.
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Министерство продало двухлетние облигации под 19,25%, что позволило привлечь в бюджет 918 млн грн.
Это самая высокая процентная ставка с начала полномасштабной войны.
Также министерство продало шестимесячные военные облигации под 14% на 236 млн грн, годовые под 14,0% на 13 млн грн, 14-месячные под 18,5% на 12 млн грн.
Общая сумма привлеченных денег – 1,18 млрд грн.
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