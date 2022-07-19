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Минфин повысил ставки по военным облигациям

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 17:36
Минфин повысил ставки по военным облигациям - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов повысило ставки по военным облигациям внутреннего займа сроком на 1 год с 11% до 14%.

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На прошлой неделе министерство под 11% смогло привлечь только 98 млн грн. Во вторник, 19 июля, аналогичные ценные бумаги со ставкой 14% позволили привлечь 1780 млн грн.

Минфин повысил ставки по военным облигациям

Также Минфин разместил 2-месячные ОВГЗ под 9,5% на 16 млн грн, 3-месячные ОВГЗ под 9,5% на 115 млн грн, полугодовые ОВГЗ под 10% на 18 млн грн.

Эти процентные ставки не изменились.

Также не изменились ставки долларовых ОВГЗ – шестимесячные бумаги под 4% принесли $15 млн, а годовые под 4,5% – $17 млн.

В целом аукцион по продаже военных облигаций 19 июля принес бюджету 2 869 млн грн.

  • Из-за войны доходы госбюджета критически упали, поэтому чтобы страна функционировала, Минфин вынужден осуществлять значительные привлечения через военные облигации. За все время Минфину удалось продать облигаций на 120 млрд грн. Еще 225 млрд грн пришлось на эмиссионный выкуп НБУ.
  • В начале июня Национальный банк повысил учетную ставку с 10% до 25%, рассчитывая подтолкнуть Минфин к повышению доходности военных ОВГЗ, чтобы их больше покупали банки, а не НБУ.
  • Министерство полтора месяца не делало этого, вплоть до 19 июля.
Андрей Водяный
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Минфин ОВГЗ бюджет-2022 военные облигации
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