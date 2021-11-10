UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин привлек в госбюджет 11,7 млрд грн от размещения ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 09:20
Минфин привлек в госбюджет 11,7 млрд грн от размещения ОВГЗ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство финансов 9 ноября по результатам аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Инвесторам было предложено семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составляет 1 год. Наибольший спрос среди инструментов в гривне был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,54%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,47%, 3-летних – 12,70% , 5-летних – 12,75%, а 6-летних – 13,25%.

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 167 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,5%.

  • По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2021 года уменьшился на 39,8 млрд грн и на $510 млн в эквиваленте и составил 2 445,52 млрд грн ($92,02 млрд).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдолг ОВГЗ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 