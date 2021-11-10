Минфин привлек в госбюджет 11,7 млрд грн от размещения ОВГЗ

Министерство финансов 9 ноября по результатам аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Инвесторам было предложено семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составляет 1 год. Наибольший спрос среди инструментов в гривне был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,54%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,47%, 3-летних – 12,70% , 5-летних – 12,75%, а 6-летних – 13,25%.

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 167 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,5%.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2021 года уменьшился на 39,8 млрд грн и на $510 млн в эквиваленте и составил 2 445,52 млрд грн ($92,02 млрд).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.