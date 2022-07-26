Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций
26.07.2022, 19:19
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов привлекло в госбюджет 9,7 млрд грн от очередного раунда продажи военных гособлигаций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Инвесторам было предложено пять выпусков военных ОВГЗ номинированных в гривне от 3 месяцев до 2 лет. Наибольшим спросом пользовались облигации на 1,2 года под 16%. Таких облигаций продано на 3,68 млрд грн.
Также Минфин разместил долларовые облигации на 1,5 года под 4% на $50 млн. И облигации в евро на 1,5 года под 2,5% на $100 млн.
- 5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.
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