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Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 19:19
Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов привлекло в госбюджет 9,7 млрд грн от очередного раунда продажи военных гособлигаций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.  

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Инвесторам было предложено пять выпусков военных ОВГЗ номинированных в гривне от 3 месяцев до 2 лет. Наибольшим спросом пользовались облигации на 1,2 года под 16%. Таких облигаций продано на 3,68 млрд грн. 

Также Минфин разместил долларовые облигации на 1,5 года под 4% на $50 млн. И облигации в евро на 1,5 года под 2,5% на $100 млн. 

Минфин провел успешный аукцион по продаже военных облигаций

  • 5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.  

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ военные облигации
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