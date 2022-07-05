Спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн

Министерству финансов во вторник, 5 июля, удалось привлечь в государственный бюджет от военных облигации всего 128 млн грн. Это самый плохой результат аукциона с начала их проведения.

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Министерство продало трехмесячные облигации внутреннего государственного займа под 9,5% на 82 млн грн, полугодовые под 10,0% на 14 млн грн и годовые под 11,5% на 32 млн грн.

Ежемесячно Украина тратит на содержание армии около 130 млрд грн, поэтому сегодняшний аукцион обеспечил менее 0,1% месячной потребности на войну.

Для сравнения, неделю назад аукцион принес больше 2 млрд грн.

Из-за войны доходы госбюджета критически упали, поэтому, чтобы страна функционировала, Минфин вынужден осуществлять значительные заимствования через военные облигации под 10%. За все время Минфину удалось продать облигаций на 109 млрд грн. Еще 225 млрд грн пришлось на эмиссионный выкуп НБУ.

В начале июня Национальный банк повысил учетную ставку с 10% до 25%, рассчитывая подтолкнуть Минфин к повышению доходности военных ОВГЗ, чтобы их больше покупали банки, а не НБУ.

Однако повышение доходности государственных облигаций означает увеличение дополнительных будущих расходов по долгу, в чем Минфин не заинтересован.

Андрей Водяный

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