Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году
Разработку проекта нового Таможенного кодекса Украины планируется завершить до конца апреля. Окончательное же одобрение документа Верховной Радой ожидается в январе 2026 года. Такие сроки назвал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, сообщает пресс-служба Минфина.
Вопрос обсуждался на заседании Руководящего комитета по разработке нового Таможенного кодекса Украины с участием представителей DG TAXUD, Европейской комиссии в Украине, Минфина и Гостаможслужбы.
Разработка нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС является ключевой рекомендацией для Украины в Отчете по расширению ЕС, обнародованном осенью прошлого года.
Прогресс, достигнутый до 1 сентября, войдет в отчет за 2025 год и повлияет на текущую оценку готовности Украины к вступлению в ЕС, отмечает Минфин.
"Мы планируем в апреле закончить подготовку текста, а в мае начать его перевод, который в июне будет передан для оценки экспертам DG TAXUD. В парламент планируем направить до 31 августа. В октябре будем просить народных депутатов принять его за основу, после чего начнется подготовка ко второму чтению, чтобы в январе 2026-го новый Таможенный кодекс был готов к принятию в качестве закона", – рассказал директор департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко.
Пока Украина будет ожидать оценки ЕС принятого закона, Минфин будет работать над подзаконными актами.
"Наша цель – чтобы в 2027 году в Украине полностью заработало таможенное законодательство, соответствующее законодательству ЕС", – подчеркнул Москаленко.
- Разработка нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС началась в марте 2024 года и направлена на выполнение требований к Украине как стране-кандидату на вступление в ЕС.
- В августе Верховная Рада в целом поддержала законопроект №10411 об имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Евросоюза в украинский Таможенный кодекс.