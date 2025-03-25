Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году

Утвержден график подготовки и принятия документа, необходимого для вступления Украины в ЕС

Фото: Государственная таможенная служба

Разработку проекта нового Таможенного кодекса Украины планируется завершить до конца апреля. Окончательное же одобрение документа Верховной Радой ожидается в январе 2026 года. Такие сроки назвал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, сообщает пресс-служба Минфина.

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Вопрос обсуждался на заседании Руководящего комитета по разработке нового Таможенного кодекса Украины с участием представителей DG TAXUD, Европейской комиссии в Украине, Минфина и Гостаможслужбы.

Разработка нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС является ключевой рекомендацией для Украины в Отчете по расширению ЕС, обнародованном осенью прошлого года.

Прогресс, достигнутый до 1 сентября, войдет в отчет за 2025 год и повлияет на текущую оценку готовности Украины к вступлению в ЕС, отмечает Минфин.

"Мы планируем в апреле закончить подготовку текста, а в мае начать его перевод, который в июне будет передан для оценки экспертам DG TAXUD. В парламент планируем направить до 31 августа. В октябре будем просить народных депутатов принять его за основу, после чего начнется подготовка ко второму чтению, чтобы в январе 2026-го новый Таможенный кодекс был готов к принятию в качестве закона", – рассказал директор департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко.

Пока Украина будет ожидать оценки ЕС принятого закона, Минфин будет работать над подзаконными актами.

"Наша цель – чтобы в 2027 году в Украине полностью заработало таможенное законодательство, соответствующее законодательству ЕС", – подчеркнул Москаленко.