Мінфін розраховує на новий митний кодекс в 2026 році
Розробку проєкту нового Митного кодексу України планується завершити до кінця квітня. А остаточне ухвалення документа Верховною Радою очікується у січні 2026 року. Такі терміни назвав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Питання обговорювалося під час засідання Керівного комітету з розробки нового Митного кодексу України за участі представників DG TAXUD, Європейської комісії в Україні, Мінфіну та Держмитслужби.
Розробка нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС є ключовою рекомендацією для України у Звіті щодо розширення ЄС, оприлюдненому восени минулого року.
Прогрес, досягнутий до 1 вересня, увійде до звіту за 2025 рік і вплине на поточну оцінку готовності України до вступу в ЄС, зазначає Мінфін.
"Ми плануємо у квітні закінчити підготовку тексту, а у травні розпочати його переклад, який у червні буде передано для оцінки експертам DG TAXUD. До парламенту плануємо направити до 31 серпня. У жовтні будемо просити народних депутатів прийняти його за основу, після чого розпочнеться підготовка до другого читання, щоб у січні 2026-го новий Митний кодекс був готовий до ухвалення як закон", – розповів директор департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.
Поки Україна буде очікувати оцінку ЄС ухваленого закону, Мінфін працюватиме над підзаконними актами.
"Наша мета – щоб у 2027 році в Україні повністю запрацювало митне законодавство, відповідне законодавству ЄС", – наголосив Москаленко.
- Розробка нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС розпочалася у березні 2024 року та спрямована на виконання вимог до України як країни-кандидатки на вступ до ЄС.
- У серпні Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт №10411 про імплементацію деяких положень Митного кодексу Євросоюзу в український Митний кодекс.