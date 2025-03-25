Мінфін розраховує на новий митний кодекс в 2026 році

Фото: Державна митна служба

Розробку проєкту нового Митного кодексу України планується завершити до кінця квітня. А остаточне ухвалення документа Верховною Радою очікується у січні 2026 року. Такі терміни назвав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Питання обговорювалося під час засідання Керівного комітету з розробки нового Митного кодексу України за участі представників DG TAXUD, Європейської комісії в Україні, Мінфіну та Держмитслужби.

Розробка нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС є ключовою рекомендацією для України у Звіті щодо розширення ЄС, оприлюдненому восени минулого року.

Прогрес, досягнутий до 1 вересня, увійде до звіту за 2025 рік і вплине на поточну оцінку готовності України до вступу в ЄС, зазначає Мінфін.

"Ми плануємо у квітні закінчити підготовку тексту, а у травні розпочати його переклад, який у червні буде передано для оцінки експертам DG TAXUD. До парламенту плануємо направити до 31 серпня. У жовтні будемо просити народних депутатів прийняти його за основу, після чого розпочнеться підготовка до другого читання, щоб у січні 2026-го новий Митний кодекс був готовий до ухвалення як закон", – розповів директор департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.

Поки Україна буде очікувати оцінку ЄС ухваленого закону, Мінфін працюватиме над підзаконними актами.

"Наша мета – щоб у 2027 році в Україні повністю запрацювало митне законодавство, відповідне законодавству ЄС", – наголосив Москаленко.