Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн

Министерство финансов разместило военные облигации внутреннего государственного займа на 6,03 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, Минфин продал гривневые двухмесячные облигации с доходностью 10% на 1,15 млрд грн. Военные облигации со сроком обращения один год с доходностью 11% на сумму 4,87 млрд грн.

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Это уже четвертый выпуск военных облигаций с начала марта. Всего было продано военных ОВГЗ на 19,5 млрд грн и $12 млн.

Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета.

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Роман Брыль

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