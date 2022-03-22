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Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 16:17
Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов разместило военные облигации внутреннего государственного займа на 6,03 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

В частности, Минфин продал гривневые двухмесячные облигации с доходностью 10% на 1,15 млрд грн. Военные облигации со сроком обращения один год с доходностью 11% на сумму 4,87 млрд грн. 

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Это уже четвертый выпуск военных облигаций с начала марта. Всего было продано военных ОВГЗ на 19,5 млрд грн и $12 млн.  

Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета. 

Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ поддержка армии военные облигации
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