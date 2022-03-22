Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн
22.03.2022, 16:17
Фото: depositphotos.com
Министерство финансов разместило военные облигации внутреннего государственного займа на 6,03 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, Минфин продал гривневые двухмесячные облигации с доходностью 10% на 1,15 млрд грн. Военные облигации со сроком обращения один год с доходностью 11% на сумму 4,87 млрд грн.
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Это уже четвертый выпуск военных облигаций с начала марта. Всего было продано военных ОВГЗ на 19,5 млрд грн и $12 млн.
Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета.
- 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение выпустить военные облигации. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на прошлой неделе удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах.
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