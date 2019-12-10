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Минфин снова снизил ставки и продал ОВГЗ на 4,4 млрд грн

Минфин снова снизил ставки и продал ОВГЗ на 4,4 млрд грн
10.12.2019, 17:52

Наибольшей популярность пользовались четырехлетние ценные бумаги - 3,01 млрд грн

Сегодня, 10 декабря, на аукционах по продаже облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) в госбюджет было привлечено почти 4,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве финансов Украины.

Инвесторам были предложены гособлигации со сроком обращения один, два и четыре года. Как отмечают в Минфине, спрос на долгосрочные инструменты ОВГЗ намного превысил установленное ограничение.

Средневзвешенная ставка доходности по однолетними ОВГЗ составила 13% (снижение на 46 бп), по двухлетним - 12,01% (снижение на 149 бп), по четырехлетним - 11,67% (снижение на 73 бп).

В общем, по итогам аукциона в гос бюджет было привлечено почти 4,4 млрд грн. В частности, однолетние ОВГЗ проданы на сумму 226,6 млн грн; двухлетние - 1,15 млрд грн, четырехлетние - 3,01 млрд грн.

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Минфин ОВГЗ
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