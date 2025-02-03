Минфин утвердил новую форму объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ

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Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также обновило порядок его заполнения и предоставления. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических и физических лиц – предпринимателей (ФОП), выплачивающих доходы физическим лицам.

Справка Закон Украины от 10 октября 2024 года Закон Украины от 10 октября 2024 года №4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения" вступил в силу 1 декабря 2024 года. Им, в частности, изменен налоговый период для представления налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный.

В ведомстве считают, что введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячной подачей будет способствовать более эффективному контролю над поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.

Согласно изменениям:

→ с 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. Ранее отчеты подавались ежеквартально;

→ до 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме;

→ до 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года представляются по новой форме.

Новая форма отчета меняет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений.