Минфин утвердил структуру Государственной налоговой службы

Министерство финансов Украины утвердило структуру новой Государственной налоговой службы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.

Новая структура ГНС предполагает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности. Его функций передадут в другие департаменты: департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные мероприятия), департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Кроме того, предполагается укрупнения ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, будут созданы:

департамент администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц),

департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединения департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения),

департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединения департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

"Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС ​​будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика", - отмечают в Минфине.

Далее в министертве планируют утвердить штатное расписание аппарата ГНС, перевести не менее 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин должен утвердить распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.

Ранее сообщалось, что Минюст зарегистрировал новую Налоговую службу и начал ликвидацию ГФС.

Напомним, 8 мая Кабмин утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы.