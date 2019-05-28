Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 15:48

Минфин утвердил структуру Государственной налоговой службы

Минфин утвердил структуру Государственной налоговой службы

В структуре налоговой службы появятся новые департаменты

Министерство финансов Украины утвердило структуру новой Государственной налоговой службы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.

Новая структура ГНС предполагает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности. Его функций передадут в другие департаменты: департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные мероприятия), департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Кроме того, предполагается укрупнения ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, будут созданы:

  • департамент администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц),
  • департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединения департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения),
  • департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединения департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

"Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС ​​будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика", - отмечают в Минфине.

Далее в министертве планируют утвердить штатное расписание аппарата ГНС, перевести не менее 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин должен утвердить распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.

Ранее сообщалось, что Минюст зарегистрировал новую Налоговую службу и начал ликвидацию ГФС.

Напомним, 8 мая Кабмин утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Верланов, ГНС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 