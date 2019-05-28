Минфин утвердил структуру Государственной налоговой службы

Министерство финансов Украины утвердило структуру новой Государственной налоговой службы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.
Новая структура ГНС предполагает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности. Его функций передадут в другие департаменты: департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные мероприятия), департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).
Кроме того, предполагается укрупнения ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, будут созданы:
"Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика", - отмечают в Минфине.
Далее в министертве планируют утвердить штатное расписание аппарата ГНС, перевести не менее 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин должен утвердить распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.
Ранее сообщалось, что Минюст зарегистрировал новую Налоговую службу и начал ликвидацию ГФС.
Напомним, 8 мая Кабмин утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы.