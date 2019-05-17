Реформа ГФС: Налоговая служба получила регистрацию

Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций на основе документов, представленных председателем Государственной налоговой службы 10 мая 2019 года", – говорится в сообщении министерства.

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Служба получила код ЕГРПОУ 43005393, находящегося по адресу: Львовская площадь, 8 г. Киев. Ее руководителем числится Сергей Верланов.

Государственная фискальная служба, согласно сообщению Минфина, как юрлицо, переведена в статус прекращения, что является обязательным в рамках разделения ГФС.

В тоже время ведомство продолжит выполнять свои полномочия к созданию Государственной таможенной службы и полного старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

Напомним, в конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Зачем Кабмин реформирует ГФС - читайте в материале LIGA.net.

Главной налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность.

На должность главы таможни претендовал первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов, но в апреле Комиссия высшего корпуса госслужбы приостановила конкурс в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.