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Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов

11.08.2021, 12:40
Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко поддержал раскрытие персональных данных граждан по уплате налогов. Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1400 громад. Это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – заявил Любченко.

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По его мнению, "произойдет смена парадигмы" когда обществу станет доступной информация о том, кто и сколько налогов платит.

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Александр Мясищев
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