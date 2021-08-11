Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов
11.08.2021, 12:40
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко поддержал раскрытие персональных данных граждан по уплате налогов. Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.
"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1400 громад. Это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – заявил Любченко.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По его мнению, "произойдет смена парадигмы" когда обществу станет доступной информация о том, кто и сколько налогов платит.
- 6 августа народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет министров готовит внесение в Верховную Раду законопроекта о косвенных методах налогового контроля. Он будет обязывать граждан платить налог на расходы, которые они не могут объяснить. Детали – тут.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business AnalystРазместить вакансию
Киев • Semantrum
Последние новости
Комментарии