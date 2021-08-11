Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко поддержал раскрытие персональных данных граждан по уплате налогов. Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1400 громад. Это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – заявил Любченко.

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По его мнению, "произойдет смена парадигмы" когда обществу станет доступной информация о том, кто и сколько налогов платит.

6 августа народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Кабинет министров готовит внесение в Верховную Раду законопроекта о косвенных методах налогового контроля. Он будет обязывать граждан платить налог на расходы, которые они не могут объяснить. Детали – тут.

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Александр Мясищев

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