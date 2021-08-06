Гетманцев анонсировал законопроект о плате за "теневые" расходы

Кабинет Министров готовит внесение в Верховную Раду законопроекта о косвенных методах налогового контроля. Он будет обязывать граждан платить налог на расходы, которые они не могут объяснить, сообщил в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Инициатива касается предоставления Государственной налоговой службе возможности спросить плательщика о происхождении денег на покупку ценных активов. Гражданину придется заплатить налог на эти расходы, если он не может их объяснить. Его не будут платить налогоплательщики, которые не имеют теневых доходов или воспользовался налоговой амнистией, подчеркнул Гетманцев.

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"Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – она будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить. Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что это может касаться покупки автомобиля или недвижимости.

Этот законопроект вскоре рассмотрит Верховная Рада, отметил Гетманцев. Он добавил, что банки также усилят внимание к безналичным расчетам и средствам, которые клиент кладет в банк.

Суть налоговой амнистии капиталов – в предоставлении налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей. Амнистия капиталов была одним из приоритетов налоговой политики, объявленным командой Владимира Зеленского после его избрания президентом. Ее проведут с сентября 2021-го по сентябрь 2022-го. Амнистия должна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд, прогнозировал глава финансово-налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

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Александр Мясищев

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