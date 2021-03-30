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Украинцы продолжают уклоняться от налогов. Сколько и на чем "экономят"

30.03.2021, 12:02
Украинцы продолжают уклоняться от налогов. Сколько и на чем
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют $7,7 млрд в год. Об этом сообщил глава налоговой службы Алексей Любченко

Зарплата в "конвертах" приводит к налоговым потерям в размере $4,3 млрд в год, деятельность "скруток" и конвертационных центров – $1,5 млрд, вывод средств в офшоры – $800 млн, махинации с подакцизными товарами – $1 млрд, убытки государственных предприятий – $100 млн, уточнил Любченко.

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По его словам, общие доходы населения без учета налогов составили 3,4 трлн грн в 2020 году, и которых 1,9 трлн грн – заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выторга предприятий торговли, зафиксированные кассовыми аппаратами, не превысили 1,3 трлн грн.

"Это означает, что только 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов", – объяснил Любченко.

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Роман Брыль
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