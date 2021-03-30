Украинцы продолжают уклоняться от налогов. Сколько и на чем "экономят"

Потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют $7,7 млрд в год. Об этом сообщил глава налоговой службы Алексей Любченко.

Зарплата в "конвертах" приводит к налоговым потерям в размере $4,3 млрд в год, деятельность "скруток" и конвертационных центров – $1,5 млрд, вывод средств в офшоры – $800 млн, махинации с подакцизными товарами – $1 млрд, убытки государственных предприятий – $100 млн, уточнил Любченко.

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По его словам, общие доходы населения без учета налогов составили 3,4 трлн грн в 2020 году, и которых 1,9 трлн грн – заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выторга предприятий торговли, зафиксированные кассовыми аппаратами, не превысили 1,3 трлн грн.

"Это означает, что только 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов", – объяснил Любченко.

23 октября 2020 года глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сообщил, что около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины.

27 января 2021 года глава налоговой рассказал, что нужно для накопительной пенсионной системы.

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Роман Брыль

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