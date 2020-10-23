Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на "налоговой" карте – глава ГНС

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", – сказал он.

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По словам Любченко, Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС – 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты – 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", – пояснил Любченко.

"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)", – добавил он.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,2 млрд грн. То есть ЕСВ – порядка 2 млрд грн. Средний размер пенсии в прошлом году – 3083 грн.

"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% – это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", – подытожил глава ведомства.

Соцопрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство украинцев не понимают, как формируется бюджет, какая в стране система налогообложения и сколько в Украине налогов. Подробнее об этом тут.

По данным ГНС, сумма задекларированных доходов украинцев в 2019 году составила 94,5 млрд грн. Это на 11 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

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Юрий Тарасовский

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