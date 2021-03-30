МВФ скептически относится к налоговой амнистии в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к налоговой амнистии как в Украине, так и в целом, т.к. в долгосрочной перспективе амнистии приводят к уменьшению налоговых сборов. Об этом рассказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься позитивно. Но это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговым амнистиям в целом", – сказал Люнгман.

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Глава представительства добавил, что налоговые амнистии часто вредят сбору налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем.

Одной из ключевых целей МВФ в Украине является восстановление устойчивой фискальной политики, что требует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне, добавил Люнгман.

"В случае проведения налоговой амнистии, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под ее действие. Также важно не позволить использовать амнистию для отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией", – резюмировал глава представительства МВФ в Украине.

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Роман Брыль

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