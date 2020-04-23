Министр финансов объяснил дополнительный миллиард для судей в бюджете

Бюджет на судопроизводство был занижен Минфином Оксаны Маркаровой. Так министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net объяснил увеличение финансирования судебной системы на 1 млрд грн в обновленном бюджете на 2020 год.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, бюджет на судопроизводство был занижен еще Минфином Оксаны Маркаровой в целях балансировки госфинансов на этот год.

"Судебная администрация обратилась ко мне с тем, что им нечем платить зарплату за май. Оказалось, это такой способ балансировки: когда бюджет принимали прошлой осенью, этот миллиард решили не показывать, заложив его "на потом". То есть бюджет судебной администрации в любом случае должны были пересмотреть после первого квартала", - отметил Марченко.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. В частности, изменения предусматривают дополнительно 1 млрд грн для судебной системы.

Читайте также: С программой МВФ или нет дефолта не будет (при мне)! Первое интервью министра финансов

