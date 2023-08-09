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Министр финансов: За 20 лет уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 10:54
Министр финансов: За 20 лет уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий - Фото
Фото: Министерство финансов / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко считает, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Коррупцию в Украине нужно рассматривать в нескольких плоскостях. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я налоговик со стажем. За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий, который есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но, в принципе, в целом по системе", – сказал министр.

Он считает, что сейчас в обществе гораздо больше внимания к коррупционным проявлениям, и действовавшие еще десять лет назад старые схемы больше невозможны.

"Очень тяжело делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых у нас становятся олигархами", – сказал министр.

Он добавил, что одномоментное очищение страны от коррупции невозможно, и это понимают все, даже на Западе.

"Партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить вот так: мы сказали, что у нас нет коррупции – ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, какая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ, других дают свой эффект. С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это тоже понимают", – сказал министр.

Андрей Водяный
сергей марченкокоррупция
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