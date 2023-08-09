Міністр фінансів: За 20 років рівень корупції в Україні зараз найменший

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що рівень корупції в Україні зараз найменший за останні два десятиліття. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я податківець зі стажем. За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але, в принципі, в цілому по системі", – сказав міністр.

Він вважає, що зараз у суспільстві набагато більше уваги до корупційних проявів, і старі схеми, що діяли ще десять років тому, більше неможливі.

"Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає міністерських посад, на яких у нас стають олігархами", – сказав міністр.

Він додав, що одномоментного очищення від корупції в країні бути не може, і це розуміють всі, навіть на Заході.

"Партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так от: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ, інших дають свій ефект. З певним запізненням, але ефект є. І партнери це також розуміють", – сказав міністр.